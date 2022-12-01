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عربي-دولي

بعد الاحتجاجات.. الصين ستخفف من قيود كورونا

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:44
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قالت مصادر لوكالة "رويترز" الخميس، إن الصين ستنشر إجراءات تكميلية بشأن قيود كورونا في الأيام المقبلة، تشمل السماح للمصابين بالفيروس بالبقاء في حجر منزلي مشروط.

كما ستسمح للمخالطين بالحجر المنزلي أيضاً "إذا استوفت البيئة في المنزل شروطاً معينة".
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ولن يسمح لكل المصابين بكورونا بالعزل المنزلي المشروط، حسبما أفاد أحد المصادر لـ"رويترز"، مضيفاً أن النساء الحوامل وكبار السن سيكونون بين المؤهلين للعزل في المنزل.

وستزيد الصين بموجب تلك الإجراءات من إنتاج اختبارات كورونا المنزلية، وستخفض من وتيرة الاختبارات الجماعية الموسعة، واختبارات الـPCR العادية.

ويأتي ذلك، وسط موجة احتجاجات غير مسبوقة في الصين على قيود كورونا المفروضة بموجب سياسة "صفر كوفيد" التي تفرض إغلاقات صارمة.
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