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زيلينسكي يوبخ إيلون ماسك.. هذا ما قاله له

Lebanon 24
01-12-2022 | 03:56
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، الملياردير الأميركي مالك "تسلا" و"تويتر" إيلون ماسك لزيارة أوكرانيا للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل القوات الروسية، قائلا إن مثل هذه الزيارة يمكن أن تساعد أغنى رجل في العالم على فهم الوضع قبل الإدلاء بتصريحات حول الحرب.

 

وأتت تعليقات زيلينسكي، التي أدلى بها عبر رابط فيديو إلى قمة "ديلبوك" التي عقدتها صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، توبيخا ضمنيا لماسك، رجل الأعمال الذي اقترح الشهر الماضي خطة سلام لأوكرانيا تضمنت التنازل عن أراض لروسيا، بحسب الصحيفة.

 

وقال الرئيس الأوكراني: "إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وسترى ذلك بأم عينيك، بعد ذلك، ستخبرنا كيف ننهي هذه الحرب، ومن الذي بدأها ومتى يمكن إنهاؤها".

 

ونشر زيلينسكي استطلاعا للرأي على "تويتر" تساءل فيه، "أي إيلون ماسك يعجبك أكثر: شخص يدعم أوكرانيا، أم يدعم روسيا؟" وقال ماسك في وقت لاحق في تغريدة إنه يدعم أوكرانيا.

 

وتمول شركة "سبيس إكس"، التي يمتلكها ماسك، تشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا.

 

وتراجع ماسك عن تهديده بسحب تمويل الخدمة في أوكرانيا، تشرين الأول الماضي، وقال إنه "على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر المال" و"الشركات الأخرى تحصل على المليارات" من دولارات الضرائب، "سنواصل فقط تمويل" الخدمة الأوكرانية.

(العربية)

 

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