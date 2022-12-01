إصابة بيل كلنتون بكورونا

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أعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، يوم الأربعاء، أنه مصاب بفيروس كورونا لكن أعراض المرض خفيفة، مؤكدا أنه يشجع على الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19.وقال كلينتون في تغريدة على تويتر "أنا بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل. أنا ممتن لتلقي اللقاح والجرعات المعززة له"، مؤكدا أن هذا "ما جعل حالتي معتدلة".ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كلنتون قوله: “أحث الجميع على فعل الشيء نفسه خصوصا مع حلول أشهر الشتاء".وكان كلينتون قد أمضى في أكتوبر 2021، خمس ليال في مستشفى في كاليفورنيا بسبب التهاب في الدم، قبل أن يخرج ممسكا بذراع زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.وفي 2004 عندما كان في الثامنة والخمسين، خضع لعملية جراحية بعدما وجد الأطباء مؤشرات إلى مرض في القلب. وبعد ست سنوات خضع لعملية زرع دعامات في الشريان التاجي.