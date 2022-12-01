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عربي-دولي

إنفجار سيارة بداخلها طفل في روسيا

Lebanon 24
01-12-2022 | 06:00
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رصدت عدسات كاميرات المراقبة لحظة انفجار سيارة في موقف للسيارات في مدينة فولغوغراد الروسية.

وكانت السيارة من طراز "سكودا" تقف في موقف السيارات حينما انفجرت، وبها طفل عمره 3 سنوات لقي مصرعه، ومعه رجل يبلغ من العمر 52 عاما، أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.
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وقد يكون سبب الحادث تسرب غاز من الاسطوانات الموجودة في السيارة، وقد فتحت جهات التحقيق تحقيقا في الحادث.
 
 
 
(روسيا اليوم)
 

 
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