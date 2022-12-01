إنفجار سيارة بداخلها طفل في روسيا

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رصدت عدسات كاميرات المراقبة لحظة انفجار سيارة في موقف للسيارات في مدينة فولغوغراد الروسية.وكانت السيارة من طراز "سكودا" تقف في موقف السيارات حينما انفجرت، وبها طفل عمره 3 سنوات لقي مصرعه، ومعه رجل يبلغ من العمر 52 عاما، أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.وقد يكون سبب الحادث تسرب غاز من الاسطوانات الموجودة في السيارة، وقد فتحت جهات التحقيق تحقيقا في الحادث.