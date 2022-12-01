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عربي-دولي

بولندا تقترح تدريب الجيش الأوكراني على منظومات باتريوت للدفاع الجوي

Lebanon 24
01-12-2022 | 06:30
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، أن وارسو اقترحت تدريب الجيش الأوكراني على استخدام أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.
وقال وزير الدفاع متحدثا أمام مجلس النواب "من المفترض أن يشرف الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ باتريوت"، مشيرا إلى أن بولندا لم تعرض أبدا على الجانب الألماني نقل المعدات إلى أوكرانيا والإشراف عليها.
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وأضاف: "أنا أيضا لا أفهم الحجج حول عدم إمكانية تدريب الأوكرانيين، فالدول التي تدعم أوكرانيا تدرب الأوكرانيين باستمرار على العديد من أنظمة الأسلحة الحديثة، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة مثل هيمارس (HIMARS)".
 
 
(روسيا اليوم)
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