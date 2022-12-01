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عربي-دولي

كيف تتعقب الصين الصين المحتجين؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 08:30
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من برمجيات التعرف على الوجه إلى تتبع الهاتف، تستخدم الشرطة الصينية أدوات مراقبة متطورة لتعقب المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على القيود الصحية الشديدة والممتدة على نطاق لم تشهده الصين منذ عقود.
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وتمكنت شرطة بكين من استخدام بيانات موقع الهاتف الملتقطة بواسطة ماسحات ضوئية (سكانرز) في موقع التجمعات وكذلك من سيارات الأجرة التي أنزلت المتظاهرين بعد مسح تصاريحهم الصحية.

 
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