Advertisement

إقتصاد

وزير الطاقة الإيطالي: بلادنا لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1016030-638055024132394710.jpg
Doc-P-1016030-638055024132394710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بأن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي، حيث تستلم ما معدله 20 مليون متر مكعب يوميا من الوقود الأزرق من روسيا.

وقال الوزير الإيطالي: "بحسب آخر البيانات، وصل 250 مليون متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا أمس، منها 90 مليونا من الجزائر التي أصبحت موردنا الرئيسي، لكن 30 مليونا ما زلنا نشتريها من روسيا، ويبلغ متوسط الإمدادات اليومي من روسيا 20 مليون متر مكعب. لحسن الحظ نستلم 25 مليون متر مكعب أخرى عبر TAP (خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي) وحوالي 10 ملايين متر مكعب من النرويج و45 مليون متر مكعب من الغاز المسال من خلال محطات الغاز".
Advertisement

وفي مقابلة نشرتها صحيفة La Stampa اليوم الخميس، قارن المسؤول الإيطالي عملية التخلي عن الغاز الروسي بالساعة الرملية التي لم يتم قلبها بعد، ووفقا له يتعين على روما البحث عن موردين للغاز في الجنوب بعد أن كانت في السابق تستلمه من الشمال.

وشدد الوزير على أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تنته، وقال: "لم نغادر النفق بعد. سننجح في هذا الشتاء لكن هناك مخاوف جدية مع قدوم شهر أيار إذ سيتوجب علينا ملء مرافق التخزين استعدادا لموسم الشتاء المقبل (2023) وهذه مهمة صعبة".

وفي ظل ذلك، أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لإنشاء محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في مدينة توسكان بيومبينو، وسط البلاد، والتي تعارضها السلطات المحلية بشدة. 
 
 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-01
18:00 | 2022-12-01
17:30 | 2022-12-01
17:00 | 2022-12-01
16:59 | 2022-12-01
16:59 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website