Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتذار لكييف عن التصريح بـ"مقتل 100 ألف جندي"

Lebanon 24
01-12-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1016047-638055064914147804.jpg
Doc-P-1016047-638055064914147804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن المفوضية لا تنوي الاعتذار لكييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال النزاع الأخير.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بروكسل: "لم تكن هناك حاجة للاعتذار، لقد أوضحنا السياق والأسباب عبر منصات التواصل الاجتماعي. نعمل مع أوكرانيا على تحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك التحقيق في جرائم هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيها".
Advertisement

 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-12-01
11:00 | 2022-12-01
10:51 | 2022-12-01
10:30 | 2022-12-01
10:00 | 2022-12-01
09:30 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website