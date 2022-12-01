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أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن المفوضية لا تنوي الاعتذار لكييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال النزاع الأخير.وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بروكسل: "لم تكن هناك حاجة للاعتذار، لقد أوضحنا السياق والأسباب عبر منصات التواصل الاجتماعي. نعمل مع أوكرانيا على تحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك التحقيق في جرائم هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيها".