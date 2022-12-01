بعد سبات استمر 38 عاما.. أكبر بركان في العالم يثور مجدّدا

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نفث أكبر بركان في العالم أنهارا من الحمم المتوهجة مما جذب الآلاف من المشاهدين المذهولين الذين احتشدوا على طريق سريع في هاواي يمكن أن يغطيه تدفق الحمم قريبًا.واستيقظ بركان "مونا لوا" في جزر هاواي من سبات استمر 38 عامًا يوم الأحد، مما تسبب في انسكاب الرماد البركاني والحطام من السماء.وأصبح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين المدن الواقعة على السواحل الشرقية والغربية للجزيرة الكبيرة نقطة مشاهدة مرتجلة، حيث تحتشد آلاف السيارات على الطريق السريع بالقرب من حديقة البراكين الوطنية.وكانت الحمم تتدحرج ببطء أسفل المنحدر وكانت على بعد حوالي 10 كيلومترات من الطريق السريع المعروف باسم طريق سادل. ولم يتضح متى أو ما إذا كانت ستغطي الحمم الطريق الذي يمر عبر تدفقات حمم بركانية قديمة.ويشطر الطريق الجزيرة ويربط بين مدينتي هيلو وكايلوا كونا. وسيحتاج الأشخاص الذين يسافرون بينهما إلى اتخاذ طريق ساحلي أطول إذا أصبح طريق سادل غير صالحا، مما يضيف عدة ساعات من وقت القيادة.وثار بركان مونا لوا آخر مرة في عام 1984، وأصبح الثوران الحالي هو الرابع والثلاثين منذ بدء حفظ السجلات المكتوبة في عام 1843.