زعيم كوريا الشمالية يدعو حزب العمال الحاكم لاجتماع "مهمّ"

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دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى عقد اجتماع "مهم" لحزب العمال الحاكم في شهر كانون الاول لتحديد اتجاه سياسة الدولة لعام 2023.وشدد الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع على أن 2022 كان عام "محنة غير مسبوقة اختبرت إرادتهم وفعاليتهم القتالية".وأشار كيم جونغ أون إلى أن 2023 سيكون "عاما تاريخيا" لأنه سيصادف الذكرى 75 لتأسيس البلاد والذكرى السبعين لانتهاء الأعمال العدائية في الحرب الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.