Advertisement

عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يدعو حزب العمال الحاكم لاجتماع "مهمّ"

Lebanon 24
01-12-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1016067-638055108902079731.jpg
Doc-P-1016067-638055108902079731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى عقد اجتماع "مهم" لحزب العمال الحاكم في شهر كانون الاول لتحديد اتجاه سياسة الدولة لعام 2023.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع على أن 2022 كان عام "محنة غير مسبوقة اختبرت إرادتهم وفعاليتهم القتالية".
Advertisement

وأشار كيم جونغ أون إلى أن 2023 سيكون "عاما تاريخيا" لأنه سيصادف الذكرى 75 لتأسيس البلاد والذكرى السبعين لانتهاء الأعمال العدائية في الحرب الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-12-01
11:00 | 2022-12-01
10:51 | 2022-12-01
10:00 | 2022-12-01
09:30 | 2022-12-01
09:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website