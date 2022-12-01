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السماح للشرطة الأميركية باستخدام الروبوتات في القتل

Lebanon 24
01-12-2022 | 12:30
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صوتت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأميركية لصالح منح الشرطة المحلية الحق في استخدام الروبوتات القاتلة.

ويذكر أن مجلس المدينة يضم 11 عضوا، وافق 8 منهم على مقترح إدارة الشرطة في المدينة، ورفضه الثلاثة الآخرون.
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وقالت، إليسون ماكسي، المتحدثة باسم إدارة الشرطة، إنه ليس لديهم حاليا روبوتات مسلحة، يمكن استخدامها في قتل منتهكي القانون في كل مكان، مضيفة أن مثل هذه الروبوتات سوف تستخدم فقط "للإتصال بالمشتبه بهم أو إعاقة أو إرباك المسلحين الخطيرين".
وتملك إدارة الشرطة في سان فرانسيسكو حاليا 12 روبوتا، تم شراؤها خلال أعوام 2010-2017، تستخدم عادة في إزالة المتفجرات.
ووفقا لوسائل الإعلام، استخدمت الشرطة الأميركية الروبوت القاتل لأول مرة عام 2016 للقضاء على القناص الذي قتل خمسة من ضباط الشرطة في دالاس.
 
 
(روسيا اليوم)
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