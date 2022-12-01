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عربي-دولي

بوتين ممازحا: علاقتي مع اليابان تمر عبر الجودو

Lebanon 24
01-12-2022 | 15:00
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رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سؤال حول أنظمة مراقبة الزلازل مازحا، وقال إن جميع علاقاته مع اليابان "تمر عبر الجودو"، مشيرا إلى وجود حوالي 3000 محطة لرصد الزلازل في اليابان.

قال بوتين في اجتماعه مع علماء شبان في مركز "سيريوس" معلقا على كلمة دانيل تشيبروف، مدير فرع "كامتشاتكا" للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، الذي قال إن النظام الفيدرالي الروسي لرصد الزلازل يحتاج إلى تحديث: "يتم بالطبع إيلاء الكثير من الاهتمام لهذه القضايا من جانب الدولة. إنها مثل الصحة، لا نتذكر الأطباء، ولكن عندما نمرض، نتذكر الأطباء على الفور. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالثوران بركاني، يبدأ الجميع في التفكير في المتخصصين في مجالك، أو الزلازل، كذلك في ما يتعلق بالتسونامي. وبالنسبة إلى حقيقة أنه لدينا أشياء للعمل عليها، فهذا أمر مؤكد".
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وأضاف الرئيس: "بما أنني لا أتذكر بالضبط، فإن كل علاقاتي مع اليابان تمر عبر الجودو، ومع ذلك، هناك عدة آلاف، حوالي 3000 محطة رصد زلازل في اليابان".

ونوه إلى وجود "أكثر من 300" من هذه المحطات في روسيا، ويقع معظمها في إقليم كامتشاتكا.

وأضاف: "كامتشاتكا وساخالين، بالطبع، يتطلبان اهتماما خاصا. لقد بدأنا في القيام بذلك على مر السنين. وبعد انتهاء الزلزال، بطريقة أو بأخرى، يتم نسيان الأمر مرة أخرى. وسأطلب من الحكومة العودة إلى هذا الموضوع مرة أخرى وإيلاء الاهتمام اللازم".
 
(روسيا اليوم) 
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