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عربي-دولي

شولتس يقرّ بنقص الذخيرة لدى الجيش الألماني

Lebanon 24
01-12-2022 | 15:30
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أقرّ المستشار الألماني أولاف شولتس بحاجة الجيش للذخيرة في ألمانيا، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت في العقود الماضية مسارا خاطئا في تسليح الجيش.

وقال إن المسؤولين في برلين "يدركون الآن بشكل جلي أهمية تجديد الإمدادات العسكرية بصورة مستمرة".
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وأضاف أن وزيرة دفاع البلاد كريستينا لامبرخت "مهتمة جدا بسد هذه الفجوة".

يشار إلى أن عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريتش كيزيفتر، قال في وقت سابق "إن شولتس لم يجرؤ على نقل الدبابات إلى أوكرانيا، خوفا من رد فعل روسيا".
 
(روسيا اليوم) 
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