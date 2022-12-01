17
o
بيروت
17
o
طرابلس
0
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شولتس يقرّ بنقص الذخيرة لدى الجيش الألماني
Lebanon 24
01-12-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ المستشار الألماني أولاف شولتس بحاجة الجيش للذخيرة في ألمانيا، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت في العقود الماضية مسارا خاطئا في تسليح الجيش.
وقال إن المسؤولين في برلين "يدركون الآن بشكل جلي أهمية تجديد الإمدادات العسكرية بصورة مستمرة".
Advertisement
وأضاف أن وزيرة دفاع البلاد كريستينا لامبرخت "مهتمة جدا بسد هذه الفجوة".
يشار إلى أن عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريتش كيزيفتر، قال في وقت سابق "إن شولتس لم يجرؤ على نقل الدبابات إلى أوكرانيا، خوفا من رد فعل روسيا".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
06:22 | 2022-12-01
01/12/2022 06:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
08:11 | 2022-12-01
01/12/2022 08:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2022-12-01
بايدن مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب
18:00 | 2022-12-01
هجرة عكسية واسعة من روسيا
17:30 | 2022-12-01
شبح الماضي يطارد اليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن
17:00 | 2022-12-01
هل أصبحت أميركا اللاتينية محاصرة؟
16:59 | 2022-12-01
بايدن: سأتفاوض مع بوتين في هذه الحال
16:59 | 2022-12-01
ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 02:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 02:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 02:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact