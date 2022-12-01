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ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:59
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أعلنت السلطات الإيطالية يوم الخميس، أن حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت جزيرة إسكيا جنوبي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ارتفعت إلى 11 شخصا.

ووفقا لهيئة الدفاع المدني، تم العثور على ثلاثة من أربعة سكان كانوا مفقودين بالجزيرة التي تقع في البحر المتوسط.
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وتم العثور على جثتين، رجل (38 عاما)، وامرأة (37 عاما)، توفي أطفالهما الثلاثة في العاصفة التي ضربت الجزيرة في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي.

والضحية الثالثة، التي تم العثور على جثمانها رجل عمره 31 عاما، توفيت شريكته أيضا.

وبعد ظهر اليوم، اكتشفت خدمات الطوارئ سيدة متوفاة، حسبما أكد المتحدث باسم فرقة مكافحة الحريق لوكا كاري على قناة "رينيوز 24".

وقالت السلطات إن الجثة لواحدة من امرأتين، كان البحث جاريا عنهما.

وأبلغ وزير الحماية المدنية، نيلو موسوميسي، البرلمان أنه إضافة للوفيات والمفقودين، أصيب خمسة أشخاص، أحدهم إصابته بالغة.

وأضاف أن 290 شخصا اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأقاموا في فنادق وأماكن أخرى.

وتضرر نحو 900 من المباني عندما ضربت عواصف عنيفة الجزيرة الواقعة في خليج نابولي، وسببت انهيارات أرضية عنيفة.
 
(روسيا اليوم) 
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