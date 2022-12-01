بايدن وماكرون: حريصون على عدم تطوير إيران السلاح النووي

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أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وفرنسا ستواصلان دعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك".وأورد البيان أن الرئيسين الأميركي والفرنسي "يجددان تأكيد دعم بلديهما المتواصل لأوكرانيا" ويتعهدان خصوصاً أن يقدما إليها "مساعدة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية طالما تطلب الأمر ذلك".في سياق آخر، أشاد الرئيسان بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.وجاء في البيان المشترك الذي أصدره البيت الأبيض أن الرئيسين "عبّرا عن احترامهما للشعب الإيراني، وخصوصًا للنساء والشباب الذين يحتجّون بشجاعة لاكتساب حرية ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعهّدت إيران نفسها باحترامها ولكنها تنتهكها".كما أكد الرئيسان حرصهما على "عدم تطوير إيران أو حيازتها السلاح النووي"، وأضاف: "يجب التصدي لتزويد إيران جهات غير حكومية بصواريخ وطائرات مسيرة على وجه السرعة". وتابع البيان: "عمليات نقل الصواريخ والمسيرات الإيرانية يمكن أن تهدد شركاءنا في الخليج والاستقرار والأمن في المنطقة".وفي ما يخص بكين، تعهد بايدن وماكرون بـ"تنسيق" رد بلديهما على "التحديات التي تطرحها الصين"، وخصوصاً على صعيد حقوق الإنسان. وأورد البيان أن فرنسا والولايات المتحدة ستعملان في المقابل "مع الصين في شأن مواضيع عالمية مهمة مثل التغير المناخي".وكان بايدن قد استقبل ماكرون اليوم في البيت الأبيض، في أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة منذ أن تولى بايدن منصبه في أوائل عام 2021.وخلال استقباله نظيره الفرنسي، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بالدفاع المشترك مع فرنسا، مشيرا إلى أن "واشنطن وباريس تواجهان الطموح والخطر الروسي اللذين يهددان أوروبا".وشدد بايدن على الشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وفرنسا، قائلا: "فرنسا شريك موثوق وتاريخي للولايات المتحدة". وتابع: "سنعمل مع فرنسا وشركائنا نحو عالم أكثر ديمقراطية".ويحتفل بايدن وماكرون، بمرور أكثر من 200 عام على العلاقات الأميركية الفرنسية، لكن نزاعا يدور في الخفاء بسبب الإعانات الجديدة المقدمة بموجب القانون الأميركي لخفض التضخم.(العربية)