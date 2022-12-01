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عربي-دولي

أوكرانيا محور اهتمام مجلس الأمن... واجتماع قريب

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:30
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أعلنت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة روتشيرا كامبوج التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس سيعقد اجتماعا في كانون الاول حول الوضع في أوكرانيا.


وقالت كامبوج: "أوكرانيا محور اهتمام مجلس الأمن. وسيكون هناك اجتماع حول أوكرانيا".
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وتتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 30 تشرين الثاني 2023، كما أنها ستترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر كانون الاول الحالي.
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