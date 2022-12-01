أوكرانيا محور اهتمام مجلس الأمن... واجتماع قريب

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أعلنت مندوبة الهند لدى الأمم المتحدة روتشيرا كامبوج التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس سيعقد اجتماعا في كانون الاول حول الوضع في أوكرانيا.وقالت كامبوج: "أوكرانيا محور اهتمام مجلس الأمن. وسيكون هناك اجتماع حول أوكرانيا".وتتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 30 تشرين الثاني 2023، كما أنها ستترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر كانون الاول الحالي.