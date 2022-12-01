بايدن: سأتفاوض مع بوتين في هذه الحال

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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول سبل إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "في حال قرر بوتين ذلك".وأشار بايدن إلى أنّه لا يخطط للاتصال ببوتين في المستقبل المنظور. وأضاف أن أي اتصالات محتملة مع الرئيس بوتين ستتم فقط بعد التشاور مع حلف الناتو.