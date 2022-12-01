Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تضيق الخناق على قوات كييف

Lebanon 24
01-12-2022 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1016170-638055325830288496.jpg
Doc-P-1016170-638055325830288496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، دينيس بوشيلين، استمرار تقدم القوات الروسية وتضيقها الخناق على قوات كييف في مدينة أفدييفكا.


وقال بوشيلين: "وحداتنا تواصل التقدم وتضيق الخناق حول أفدييفكا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كييف قلقة من التفاوض مع روسيا... ما هي الاسباب؟
lebanon 24
02/12/2022 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بحلول الربيع.. كييف تحدد تاريخ انتهاء الحرب مع روسيا!
lebanon 24
02/12/2022 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يدفعون نظام كييف باتجاه المفاوضات، تجنبًا لحرب عالمية ثالثة والقطيعة مع روسيا
lebanon 24
02/12/2022 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الروسي في الولايات المتحدة: كييف تسعى لإثارة مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو (الشرق)
lebanon 24
02/12/2022 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24

كييف

روسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-01
18:00 | 2022-12-01
17:30 | 2022-12-01
17:00 | 2022-12-01
16:59 | 2022-12-01
16:59 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website