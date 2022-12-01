القوات الروسية تضيق الخناق على قوات كييف

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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، دينيس بوشيلين، استمرار تقدم القوات الروسية وتضيقها الخناق على قوات كييف في مدينة أفدييفكا.وقال بوشيلين: "وحداتنا تواصل التقدم وتضيق الخناق حول أفدييفكا".