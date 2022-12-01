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عربي-دولي

حريق على متن حاملة طائرات أميركية.. وتسجيل اصابات

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:22
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أعلنت البحرية الأميركية أن حريقا اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" خلال مناورات قبالة كاليفورنيا، وأدى إلى إصابة تسعة أفراد من طاقمها.


وكتبت البحرية الأميركية في بيان "في صباح 29 تشرين الثاني، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" من طراز "نيميتز".
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وأضافت أنه "تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم"، موضحة أن تسعة أشخاص "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة".

وتم فتح تحقيق لكن حاملة الطائرات لم تقطع مناوراتها في المنطقة.
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