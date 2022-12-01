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عربي-دولي

بايدن مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب

Lebanon 24
01-12-2022 | 18:30
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أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب» في أوكرانيا.
وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن «أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب... لم يفعل ذلك حتى الآن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
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بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه «لن يدفع الأوكرانيين أبداً إلى القبول بتسوية يرفضونها» في ما يتصل بالغزو الروسي لبلادهم، لأن ذلك لن يتيح بناء «سلام دائم».
وخلال المؤتمر الصحافي، شكر ماكرون الولايات المتحدة على المساعدة التي قدمتها إلى كييف، محذراً من أن أي «تخلٍّ» عن أوكرانيا سيعرض «الاستقرار العالمي» للخطر.
وفي وقت سابق، قال الرئيسان - في بيان صدر عقب اجتماعهما في البيت الأبيض - إنهما تعهدا بمحاسبة روسيا على «الفظائع وجرائم الحرب الموثقة على نطاق واسع» في أوكرانيا.

وأكد الزعيمان «عزمهما الراسخ على محاسبة روسيا على الفظائع وجرائم الحرب الموثقة على نطاق واسع، التي ارتكبت من جانب كل من قواتها المسلحة النظامية ووكلائها، بما في ذلك كيانات المرتزقة»، وفقاً للبيان.
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