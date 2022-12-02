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عربي-دولي

إيطاليا تعلن استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة في 2023

Lebanon 24
02-12-2022 | 01:00
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أصدرت الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة، الخميس، مرسوماً يؤيد استمرار توريد أسلحة إلى أوكرانيا في عام 2023، لتواصل بذلك سياسة الحكومة السابقة.

ويمدد المرسوم حتى 31 كانون الأول 2023 السماح بـ"نقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان.
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كانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني، كررت منذ توليها منصبها في تشرين الأول، دعمها لكييف، وفي خطابها الأول أمام البرلمان، وعدت بأن تكون "شريكاً موثوقا لحلف شمال الأطلسي في دعم أوكرانيا".
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