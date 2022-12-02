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كوبا تحدد 26 آذار المقبل موعداً للانتخابات العامة

Lebanon 24
02-12-2022 | 01:30
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أعلن مجلس الدولة الكوبي، الخميس، أنه حدد السادس والعشرين من آذار 2023 موعداً للانتخابات العامة في الجزيرة، تمهيداً لانتخاب رئيس للبلاد في النصف الثاني من العام.

وبدأت الدورة الانتخابية الكوبية، الأحد الماضي، بالجولة الأولى من الانتخابات البلدية، على أن تنتهي بانتخاب رئيس للبلاد في النصف الثاني من العام 2023.
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وسيشكّل أعضاء المجالس المنتخبون المجالس البلدية ويقترحون من بينهم 50 % من المرشحين لمجالس المحافظات والبرلمان الذي ينتخب مجلس الدولة ورئيس الدولة. أما نصف المرشحين المتبقين فستقترحهم المنظمات الاجتماعية المقربة من الحكومة.

ويسمح الدستور بإعادة انتخاب الرئيس الحالي ميجيل دياز كانيل لخمس سنوات أخرى.
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