برلمان البيرو يؤيد اقتراحاً لبدء إجراءات عزل الرئيس

وافق البرلمان في بيرو، الخميس، على اقتراح لبدء إجراءات عزل الرئيس بيدرو كاستيلو، في خطوة روج لها نواب معارضون وتمثل ثالث محاولة رسمية للإطاحة بالزعيم اليساري منذ توليه منصبه العام الماضي.



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