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عربي-دولي

برلمان البيرو يؤيد اقتراحاً لبدء إجراءات عزل الرئيس

Lebanon 24
02-12-2022 | 00:18
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وافق البرلمان في بيرو، الخميس، على اقتراح لبدء إجراءات عزل الرئيس بيدرو كاستيلو، في خطوة روج لها نواب معارضون وتمثل ثالث محاولة رسمية للإطاحة بالزعيم اليساري منذ توليه منصبه العام الماضي.
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