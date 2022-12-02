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عربي-دولي

الصين تسجل 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Lebanon 24
02-12-2022 | 02:30
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، الجمعة، أن الصين سجلت 34 ألفاً و980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول ديسمبر، منها 4 آلاف و278 حالة ظهرت عليها أعراض و30 ألفاً و702 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 36 ألفاً و61 إصابة جديدة، منها 4 آلاف و150 مصحوبة بأعراض، و31 ألفاً و911 بدون أعراض.
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وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 34 ألفاً و772 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4 آلاف و233 مصحوبة بأعراض، و30 ألفاً و539 بدون أعراض، انخفاضاً من 35 ألفاً و800 في اليوم السابق.
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