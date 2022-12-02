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أمطار غزيرة في البرازيل تسقط ضحايا وتشرد الآلاف

Lebanon 24
02-12-2022 | 03:00
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أودت أمطار غزيرة تهطل في مناطق عدة بالبرازيل منذ أيام بحياة شخصين وتسببت بتشريد أكثر من 4 آلاف آخرين، حسبما قالت السلطات، الخميس (بالتوقيت المحلي).

في ولاية سانتا كاتارينا (جنوب)، تسببت الأمطار بفيضانات أودت بحياة شخصين أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي، ولا يزال رجل إطفاء مفقوداً.
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وأظهرت صور نشرتها السلطات، مناطق كاملة في مدينة ساو جواو باتيستا وقد غمرتها الفيضانات. وحتى الآن، أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من ألف نازح، بينما في ولاية باهيا (شمال شرق) أجبر أكثر من 4 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.
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