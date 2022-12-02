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عربي-دولي
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على بيونج يانج بسبب برنامجها الصاروخي
Lebanon 24
02-12-2022
|
04:30
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قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إن سول فرضت، الجمعة، عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وسبع وكالات على صلة ببرامج الأسلحة الخاصة بكوريا الشمالية في أعقاب إطلاق بيونج يانج المتكرر لصواريخ باليستية منها صاروخ باليستي عابر للقارات في الشهر الماضي.
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