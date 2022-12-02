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عربي-دولي
المبعوث الأميركي لليمن يدين هجمات الحوثيين على الموانئ اليمنية
Lebanon 24
02-12-2022
|
05:00
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قال المبعوث الأميركي لليمن، تيموثي ليندركينج، إن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا، منددا بالهجمات المستمرة للحوثيين الإرهابية على الموانئ.
جاء ذلك خلال اجتماع مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن، مع سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، بمقر السفارة الأميركية باليمن، حيث ندد المبعوث الأميركي، بالهجمات الحوثيين على الموانئ التي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه حان الوقت الآن للتركيز على خفض التصعيد والإغاثة الاقتصادية لليمنيين.
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قصف على منازل مدنيين
وفي وقت سابق من اليوم شنت ميليشيا الحوثي اليمنية، قصف على منازل مدنيين بالضالع جنوب اليمن شمالي منطقة مريس من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف، بقذائف المدفعية.
وأكد مصدر ميداني في تصريحات صحفية، أن قصف الميليشيا كان على قرية الجروف شمالي منطقة مريس، مشيرًا إلى أن قذيفة مدفعية سقطت على منزل مواطن يدعى محمد قايد الشنة دون وقوع إصابات.
وأوضح أن القصف أحدث رعبًا في أوساط ساكني المنزل والمنازل المجاورة، وأغلبهم من النساء والأطفال، مؤكدًا أن الميليشيات شنت قصفها من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف.
وتقصف الميليشيا المدعومة من إيران بقذائف المدفعية والطيران المسير قرى مريس بشكل متواصل، متسببةً بسقوط ضحايا من المدنيين.
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