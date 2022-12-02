المبعوث الأميركي لليمن يدين هجمات الحوثيين على الموانئ اليمنية

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قال المبعوث الأميركي لليمن، تيموثي ليندركينج، إن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا، منددا بالهجمات المستمرة للحوثيين الإرهابية على الموانئ.جاء ذلك خلال اجتماع مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن، مع سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، بمقر السفارة الأميركية باليمن، حيث ندد المبعوث الأميركي، بالهجمات الحوثيين على الموانئ التي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه حان الوقت الآن للتركيز على خفض التصعيد والإغاثة الاقتصادية لليمنيين.قصف على منازل مدنيينوفي وقت سابق من اليوم شنت ميليشيا الحوثي اليمنية، قصف على منازل مدنيين بالضالع جنوب اليمن شمالي منطقة مريس من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف، بقذائف المدفعية.