مراهقون يواجهون عقوبة الإعدام... هذا ما يحصل في ايران

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تكشف تقارير جديدة أنه قد يواجه 3 مراهقين متهمين بجرائم تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في إيران عقوبة الإعدام، في حين تؤكد جماعات حقوقية أن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار تصعيد جديد لحملة وحشية الهدف منها ترهيب الشباب من المشاركة في الانتفاضة.وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المراهقين الثلاثة يخضعون للمحاكمة في إحدى ضواحي طهران مع عشرات آخرين بتهمة قتل ضابط شرطة، وفق ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست.واتهم المدعون في المحكمة الثورية، وهو فرع خاص من القضاء يختص بالحكم في القضايا التي تمس بالأمن القومي، المراهقين الثلاثة بـ"قتل ضابط شرطة والفساد بالأرض"، والجريمتان، يعاقب عليهما بالإعدام في إيران.وعلقت الباحثة في شؤون إيران بمنظمة العفو الدولية، راحة بحريني، على الإجراءات القانونية الأخيرة المتعلقة بالمحتجين، قائلة إنها "محاكمات غير عادلة، وتهدف إلى زرع الخوف في نفوس السكان".وقالت: "أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي"، وفق ما جاء في واشنطن بوست.ولعب الشباب دورا بارزا في الاحتجاجات بإيران، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، لكنهم عانوا أيضا في القمع. وذكرت وكالة الأنباء الناشطة في مجال حقوق الإنسان (هرانا) أن أكثر من 400 إيراني، بينهم 60 قاصرا، قُتِلوا في الاحتجاجات.وإيران في الصدارة بين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، رغم توقيعها على العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة التي تحظر عقوبة الإعدام للقصر.وقالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من إعدام ثلاثة قاصرين هذا العام، لا تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في إيران.وعقدت الجلسات الأربعاء والخميس في كرج، مدينة إيرانية تقع خارج طهران. وخلال المحاكمة، قال رئيس المحكمة إن المراهقين الثلاثة، أرين فرزامنة، وأمين مهدي شكر الله، وأمير مهدي جعفري، يمكن أن يحاكموا إلى جانب البالغين لأن القاضي مختص في جلسات الاستماع الجنائية وجلسات الأحداث على حد سواء، وفق ما ورد في وكالة الأنباء القضائية التي تديرها إيران (ميزان).وتعليقا على ذلك، قال المحامي السابق في إيران والأستاذ في جامعة كارلتون في أوتاوا، حسين رئيسي، إن ذلك "يتعارض تماما مع مصالح الأحداث وقانون الإجراءات الإيراني".وفي حين تقول ميزان إن القاصرين أقروا بالذنب الموجه لهم، ترد الجماعات الحقوقية أن التوقعات تشير إلى أن المحاكمة غير عادلة، ففي كثير من الأحيان يُجبر المسؤولون الإيرانيون السجناء السياسيين وعائلاتهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة كي تدينهم.وبحسب المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، هادي غيمي، حُرم المتهمون من مقابلة محاميهم وتم تمثيلهم بدلا من ذلك بمحامين عينتهم المحكمة، وفق ما ذكرت واشنطن بوست.وطلب آباء المراهقين الكلام في المحكمة، وفق ما أفادت وكالة ميزان، وطلبوا من القاضي معاقبة أبنائهم بشكل مناسب، وبرفق.وقال والد شكر الله إنه طلب من ابنه ألا يذهب إلى الاحتجاجات التي يخطط لها "الأعداء"، حسب ما نقلت ميزان، مرددًا رواية الدولة التي تقول إن وسائل الإعلام الغربية ووكالات الاستخبارات هي التي أثارت الاضطرابات.وبحسب البحريني، تعرض أحد المتهمين للتعذيب أثناء وجوده في السجن وأُدخل المستشفى بسبب كسور في الضلوع ومشاكل في التنفس.وذكر غيمي أن نحو 18 ألف شخص اعتقلوا منذ سبتمبر في إيران، ووجهت اتهامات إلى 36 منهم على الأقل بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.وصدرت بالفعل بعض أحكام الإعدام، لكن لم يتم تنفيذ أي منها.وينص القانون الجنائي الإيراني المعدل عام 2012 والذي دقق فيه فقهاء بالدين لضمان توافق القانون مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية على أن حكم الإعدام يطبق على المدانين بمجموعة من الجرائم ومنها محاربة الله، والتآمر لقلب الدين الإسلامي، والتخريب المتعمد، والمعارضة السياسية، وإحراق الممتلكات عمدا والتمرد، وغيرها العديد من الأفعال التي من شأن تجريمها ومعاقبة مرتكبيها بعقوبة الإعدام ضمان استمرار حكم الدولة الإسلامية في إيران.وقد سبق أن حث خبراء في الأمم المتحدة إيران على "وقف استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقضاء على الاحتجاجات"، مشيرين إلى توجيه تهم تعاقب بالإعدام إلى ثمانية في طهران يوم 29 أوكتوبر.وأفاد موقع ميزان، في وقت سابق، التابع للسلطة القضائية عن صدور "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، وكانت قد وجهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني".وأضاف أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة أعوام وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني والإخلال بالنظام والممتلكات العامة"."الحرة"