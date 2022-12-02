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لافروف: أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة

Lebanon 24
02-12-2022 | 00:37
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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول قضايا الأمن الأوروبي إلى أنه في حزيران 2021، تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها. وأكد أن هناك بيانا مماثلا من خمس دول نووية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
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وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة أيضا. وأضاف: "حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيرا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت منذ نحو الشهر أن "الأولوية القصوى" هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها "عواقب كارثية"، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.
وأكدت في بيان صحافي "نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الوضع الحالي الصعب والمضطرب - نتيجة لأعمال غير مسؤولة ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي منع أي صدام عسكري بين القوى النووية".

ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى "التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين".

كما أضافت أن "روسيا تسترشد بشكل صارم وثابت بمبدأ أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها على الإطلاق".
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