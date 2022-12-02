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عربي-دولي

القبض على 18 شخصاً في بروكسل خلال الاحتفال بفوز المغرب على كندا بالمونديال

Lebanon 24
02-12-2022 | 01:49
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أعلنت الشرطة البلجيكية، القبض على 18 شخصاً في العاصمة بروكسل، مساء الخميس، خلال حوادث جرت بعد فوز المغرب على كندا في مونديال قطر.

وكان مئات الأشخاص نزلوا إلى شوارع بروكسل حيث تعيش جالية مغربية كبيرة للاحتفال بتأهل بلدهم للدور ثمن النهائي في مباريات كأس العالم. وخرجت بلجيكا من منافسات المجموعة نفسها.
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وكانت أعمال عنف تلت، الأحد، انتصار المغرب على بلجيكا في وسط العاصمة بروكسل حيث اشتبكت مجموعات صغيرة من الشباب مع الشرطة وسببت أضراراً مادية، على هامش تجمعات عفوية لمشجعي المغرب.

وتجمع المشجعون، مساء الخميس، مجدداً للاحتفال بالتصفيات ولوحوا بالأعلام المغربية وأطلقوا الألعاب النارية.

وذكر صحافي من وكالة "فرانس برس" أن بعضهم شكلوا سلاسل بشرية لتجنب أي فلتان.

وذكرت الشرطة أنها تدخلت في منطقة بشمال بروكسل حيث "كانت مجموعة من نحو 50 شخصاً تزعج المارة".

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه "تم تنفيذ 18 اعتقالاً إداريا بسبب زعزعة النظام العام"، موضحة أن حركة المرور فى وسط المدينة استؤنفت حوالي الساعة 21.00، مشيرة إلى تسيير "دوريات وقائية".
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