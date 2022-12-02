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عربي-دولي
أستراليا تتسلم من تركيا مواطنا مرتبطا بتنظيم داعش
Lebanon 24
02-12-2022
|
01:52
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ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية أن مقاتلا في تنظيم "داعش" يتهم بالدعاية والترويج للتنظيم، ستوجه إليه تهم ارتكاب "جرائم إرهابية خطيرة" بعد أن سلمته تركيا إلى أستراليا.
وكان نيل كريستوفر براكاش البالغ من العمر 31 عاما قد اعتقل في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سوريا.
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وقضت محكمة تركية في عام 2019 بسجن براكاش سبع سنوات، بعد أن أدين بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
واعلنت الشرطة الفدرالية الأسترالية أن براكاش وصل إلى أستراليا صباح الجمعة، مشيرة في بيان بالخصوص إلى "فتح تحقيق في العام 2016 عندما توجه الرجل إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش"، مضيفة أنها ستقول "أمام المحكمة إنّ الرجل ارتكب سلسلة جرائم إرهابية خطيرة".
وتقدر السلطات الاسترالية أن حوالى 230 من رعاياها توجهوا منذ العام 2012إلى العراق وسوريا لحمل السلاح، وكان براكاش واحد من أبرزهم. وكان هذا الرجل قد ظهر في مقاطع فيديو للتجنيد نشرها تنظيم "داعش" وحرّض فيها الأستراليّين على "الاستيقاظ" والانضمام إلى صفوفه.
وكان رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول قد وصف براكاش بأنه أحد "الممولين أو المنظمين الرئيسيين" في تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط، فيما صرح المدعي العام الأسترالي السابق جورج برانديس في العام 2016 بأن براكاش قتل في العراق في أعقاب غارة جوية أميركية، إلا أنه تبين لاحقا أنه أصيب بجراح فقط. "أ ف ب"
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