هل بدأ "محور الشر" الجديد بالإنهيار؟

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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن بشكل اساسي عندما شن غزوه على أوكرانيا، على الرغم من كل الإدانات الدولية التي قد تواجه أفعاله، انه سيكون على الأقل قادرًا على الاعتماد على دعم حلفاء بلاده.وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "اتخذ بوتين الاحتياطات وكشف للرئيس الصيني شي جين بينغ عن نواياه في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للتأكد من أن هجومه المخطط ضد أوكرانيا لا يقوض بأي شكل من الأشكال ما يسمى باتفاقية "بلا حدود" بين البلدين. وكان رد شي الوحيد، وفقًا لتقارير المخابرات الغربية، هو مطالبة بوتين بتأجيل غزوه إلى ما بعد انتهاء الحدث الرياضي. كما وأن إيران هي حليف مهم آخر يعتمد عليه بوتين في المساعدة، حيث تكافح روسيا للتعامل مع العقوبات الاقتصادية الغربية التي أعقبت بدء هجومها العسكري. طهران، التي تملك عقودا من الخبرة في التهرب من العقوبات، أتاحت لموسكو الوصول إلى ما يسمى بأسطول الناقلات المظلمة، مما مكن روسيا من بيع النفط في السوق الدولية من دون أن يتم كشفها".وتابعت الصحيفة، "من خلال إنشاء "محور الشر" الجديد هذا، كان بوتين يعتقد أنه يستطيع التغلب على أسوأ آثار أي حظر دولي يُفرض على موسكو، مع التأكد من أنه، بدعم من الصين، يمكنه الاعتماد على الدعم الديبلوماسي في هيئات مثل الأمم المتحدة لإحباط أي جهود غربية لزيادة عزلة روسيا. لذلك، سيشعر بوتين بالقلق من أن كلا الحليفين الرئيسيين يجدان نفسيهما الآن منهكين في أسوأ اضطرابات مدنية عانيا منها منذ سنوات".وأضافت الصحيفة، "في الصين، يواجه الحكام الشيوعيون في البلاد التحدي الأصعب منذ الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 1989، والتي أسفرت عن مذبحة ميدان تيانانمين. وبدأت الاحتجاجات الحالية بعد وفاة 10 أشخاص في حريق في شقة في مقاطعة شينجيانغ التي تخضع أجزاء واسعة منها للإغلاق منذ أكثر من 100 يوم للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنها تطورت إلى هجوم أوسع ضد النظام نفسه. وشهدت معظم المدن الكبرى في البلاد احتجاجات، حيث دعا الطلاب الساخطون شي للاستقالة، ورددوا شعارات مثل "الديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير"."وتابعت الصحيفة، "في غضون ذلك، تشهد إيران أسوأ احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الحركة الخضراء في عام 2009. بدأت الاحتجاجات في أيلول عندما تم تحميل الشرطة الدينية في البلاد مسؤولية وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تم احتجازها لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح. وقتل ما لا يقل عن 500 إيراني، بينهم نساء وأطفال، منذ ذلك الحين، بينما اعتقلت السلطات الأمنية 18 ألف شخصاً. ومع ذلك، فقد نمت المشاعر المعادية للنظام في إيران لدرجة أن فريق كرة القدم في البلاد رفض غناء النشيد الوطني في كأس العالم قبل المباراة ضد إنكلترا الأسبوع الماضي".وبحسب الصحيفة، "على الرغم من الجهود التي تبذلها المنافذ الدعائية التي تسيطر عليها الدولة لبوتين للترويج لصراع أوكرانيا باعتباره حربًا وطنية، فإن الشعب الروسي يدرك بشكل متزايد الخسائر المروعة التي تكبدتها القوات الروسية. وقد دفع هذا العديد من الشباب إلى الفرار إلى الخارج هربًا من التجنيد الإجباري، بينما أصبحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الداخل أمرًا شائعًا. بالنسبة لبوتين، فإن الصراع الداخلي الذي يؤثر على أهم حليفين لروسيا لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ. بعد أن عانى من إهانة التخلي عن مدينة خيرسون الجنوبية، لا يكاد يمر يوم دون الكشف عن أخبار جديدة حول إخفاقات الجيش الروسي، من نقص المعدات إلى الحرمان من قوات خط المواجهة. كما ينبغي أن تشجع الصعوبات المتزايدة التي يواجهها بوتين وحلفاؤه الديمقراطيات الغربية التي بدت، منذ وقت ليس ببعيد، غير مجهزة لمواجهة التهديد الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا والصين".وتابعت الصحيفة، "تساءل شي علانية عما إذا كانت الديمقراطية قادرة على البقاء، بحجة أن الدول الديمقراطية تتطلب إجماعًا، وأن حشد الإجماع يستغرق وقتًا طويلاً في عالم سريع الحركة. في رأيه، الأنظمة الاستبدادية فقط هي القادرة على مواجهة التحديات غير العادية للعصر الحديث. ومع ذلك، يبدو أن الإجماع في الصين اليوم هو أن شي نفسه لم يعد على مستوى مهمة إدارة البلاد. في غضون ذلك، يبدو أن الديمقراطيات الغربية قد وجدت فرصة جديدة للحياة ، مستوحاة ، إلى حد كبير، من استجابتها القوية للأزمة الأوكرانية. على عكس تقييم شي، وجد الغرب أنه من السهل بشكل مفاجئ أن يقرر أن غزو أوكرانيا كان إهانة للأمن العالمي، وبالتالي منح دعمه للشعب الأوكراني في كفاحه من أجل الحرية".وختمت الصحيفة، "أثبت هذا الدعم، وخاصة توفير المعدات العسكرية المتطورة، أنه حاسم في معركة أوكرانيا ضد الغزاة الروس. وقد أظهر أيضًا أنه عند اختبارها، تكون الحكومات الديمقراطية أكثر من قادرة على الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي يفرضه منافسوها الاستبداديون".