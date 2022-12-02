صندوق النقد يطالب الصين بتعديل سياسة مواجهة كورونا: حاسم للتعافي الاقتصادي

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الجمعة، إن تعديلاً إضافياً على سياسية الصين لمواجهة فيروس كورونا سيكون حاسماً في السير على طريق تعافي الاقتصاد الصيني وتوازنه.وأضافت في خطاب في منتدى التمويل العالمي 2022 والمنعقد في الصين، أن صدور قرارات إضافية بهذا الشأن من قبل الحكومة الصينية يمكنه أن يحمي الاستقرار الاقتصادي للبلد بشكل أكبر.وكانت مصادر ذكرت لوكالة "رويترز"، الخميس، أن الصين ستنشر قرارات تكميلية بشأن التعامل مع فيروس كورونا، ستسمح بشكل أساسي للمصابين بالمرض والمخالطين لهم بالعزل المنزلي "تحت شروط معينة".