محمد بن زايد في اليوم الوطني: هو العيد الأغلى الذي اعدنا فيه كتابة التاريخ

غرد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني الـ 51 وذكرى الاتحاد، عبر حسابه على "تويتر" واصفا إياه باليوم الأغلى والأجمل الذي أعاد فيه "زايد وأخوانه كتابة التاريخ".



وكتب في تهنئة وجهها بالمناسبة لمواطني بلاده ، "إن قصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة"، مشددا على أن بلاده ستستمر "بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات".

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