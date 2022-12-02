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عربي-دولي
روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد
Lebanon 24
02-12-2022
|
04:21
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إجراء اختبار لصاروخ جديد من نظام دفاع صاروخي.
وأضافت الوزارة أن الصاروخ أطلق من ميدان اختبار سارى شاجان في كازاخستان. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى عدا أن الاختبار كان ناجحاً.
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