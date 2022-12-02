روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إجراء اختبار لصاروخ جديد من نظام دفاع صاروخي.



وأضافت الوزارة أن الصاروخ أطلق من ميدان اختبار سارى شاجان في كازاخستان. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى عدا أن الاختبار كان ناجحاً.

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