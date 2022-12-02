حب فلسطين قادها من أستراليا الى بيروت... تعرفوا على قصة "جين كالدر"

كتبت "الجزيرة":

🔴 الراحلة جين كالدر في مقابلة سابقة مع قناة الأقصى..

"تركت أستراليا وانتقلت للعيش في #غزة، لأخبر العالم عن حجم المعاناة الفلسطينية وتقديم الخدمات الإنسانية." pic.twitter.com/caQ01wOJmr — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) November 29, 2022

جين كالدر أسترالية الجنسية من مواليد عام 1936، غادرت حياة الرفاهية والانفتاح وآثرت السفر إلى بيروت قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، بحثا عن فرصة عملية لدعم القضية الفلسطينية، فالتحقت بالعمل متطوعة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.واضطرت لمغادرة لبنان على إثر تطورات الاجتياح الإسرائيلي، وتوجهت إلى مصر لإكمال مسيرتها الإنسانية، ولتبدأ مرحلة جديدة من حياتها.تقول عنها مريم أبو راشد، التي رافقت جين منذ عام 1986، "في القاهرة تعرفت عليها، وأسسنا معًا مركز التأهيل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يختص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة".ترأست جين مركز التأهيل في القاهرة حتى عام 1994، عندما أخذت قرارها بلا تردد بمرافقة الفلسطينيين العائدين إلى غزة مع تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، وأقامت في منزل بالإيجار قرب مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، حيث وضعت حجر الأساس لها برفقة الراحل المؤسس فتحي عرفات، حسب أبو راشد.وبكلمات يغلفها الحزن على رحيلها، قالت مريم أبو راشد -للجزيرة نت- "كانت فلسطينية أكثر من فلسطينيين كثر، تؤمن بعدالة القضية، وتعشق أهلها، وتتودد للضعفاء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة كما كانت تصفهم وتغضب لوصفهم بالمعاقين".وما كانت تمتلكه جين، الحاصلة على دكتوراة في التربية الرياضية، من مخزون طاقة وحب لهذه الفئة، جعلها تؤسس وتترأس مركز تنمية القدرات، وتعمل يوميًا على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، بلا كلل أو ملل حتى شارفت على العقد التاسع من عمرها.وتقول مريم أبو راشد، وهي متقاعدة بعد سنوات من عملها أخصائية تأهيل في دائرة الصحة النفسية بوزارة الصحة الفلسطينية، إن وفاة جين -بعد عقود من العمل الإنساني- حفّزها وشجعها على اتخاذ قرار التطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بداية من مطلع العام المقبل، لتسير على الطريق ذاته.لم تغادر جين لبنان بمفردها كما دخلتها، وأصرّت على مرافقة 3 أطفال أيتام فقدوا أسرهم خلال الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية مطلع الثمانينيات، فاصطحبت معها في رحلتها للقاهرة، دلال وبدر ومحمد، وبعودتها إلى غزة أقاموا معها في المنزل ذاته، وتكفلت بتعليم دلال، وزواج بدر، في حين وافت المنية عام 2008 محمد، الذي كانت تحب أن تناديه بـ"حمودة".آثرت جين عدم الزواج، ونذرت حياتها للعمل الإنساني، ورعاية وتربية الأطفال الثلاثة. وبصوت يعتصره الحزن والألم تقول دلال للجزيرة نت، "الآن فقط شعرتُ بأنني يتيمة، لقد كانت أمي جين صمام الأمان بالنسبة لي".كانت دلال طفلة كفيفة في الخامسة من عمرها عندما احتضنتها جين، وهي الآن مديرة التعليم المستمر ومحاضرة في كلية تنمية القدرات الجامعية في جمعية الهلال الأحمر، بعدما شجعتها "ماما جين" -كما تحب أن تناديها- على إكمال تعليمها الجامعي، ونالت درجة الماجستير في العلوم الإنسانية.وقالت دلال إن غيابها خلّف لديها "فراغا كبيرا"، فقد "كانت سندي في هذه الحياة.. هادئة ومرحة، وتعطي بلا حدود".