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عربي-دولي
منذ بدء الغزو الرّوسي.. كم بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني؟
Lebanon 24
02-12-2022
|
05:30
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قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط.
وصرح ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري زيلينسكي، عبر "قناة 24" الأوكرانية: "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة (...) تتراوح بين 10 آلاف (...) إلى 13 ألف قتيل. إنّ رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية عندما يحين الوقت".
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وأضاف: "نحن صريحون في الحديث عن عدد القتلى"، مشيرا إلى أن عدد الجنود المصابين أكبر من القتلى.
وعندما كانت القوات الروسية تسعى في حزيران إلى السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر "60 إلى 100 جندي في اليوم".
في المعسكر المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أيلول إن 5937 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء النزاع في 24 شباط.
وفي تشرين الثاني، قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي إن أكثر من مئة ألف جندي روسي قُتلوا أو جرحوا منذ بداية غزو أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.
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