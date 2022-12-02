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إقتصاد

للشهر الثامن على التوالي... أسعار الغذاء العالمية تتراجع

Lebanon 24
02-12-2022 | 05:54
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انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بشكل طفيف في تشرين الثاني، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في آذار بسبب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.
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وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في تشرين الاول.

وأوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في تشرين الثاني عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.

وقالت المنظمة إن الانخفاض الطفيف خلال تشرين الثاني يعني أن مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 بالمئة فقط عن مستواه قبل عام.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت "فاو" توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن من تقديرات الشهر الماضي وكانت عند 2.764 مليار طن.

وقالت المنظمة إن التوقعات أقل بنسبة 2 بالمئة من الإنتاج المُقدر لعام 2021 وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
 
 
 
(سكاي نيوز)

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