22
o
بيروت
22
o
طرابلس
-1
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
-1
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"اتهامٌ جديد".. رسالة صينية جديدة لأميركا
Lebanon 24
02-12-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة الخارجية الصينية إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية العشوائي للقوة يخلق حالة من الفوضى في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادته الصحفية اليوم الجمعة، حيث تابع أن البيانات الأميركية تخلط الأمور وتمتلئ بعقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية" مشيراً إلى أن واشنطن هي المحرض والسيد الحقيقي للدبلوماسية القسرية، التي تؤكد عليها الإجراءات التي تتخذها "من التهديدات بالقوة إلى العزلة السياسية، ومن العقوبات الاقتصادية إلى الحصار التكنولوجي".
Advertisement
وأكد أن للولايات المتحدة حالات لا حصر لها من المعلومات المضللة التي انتشرت، من الحرب الباردة، عندما أطلقوا عملية "الطائر المحاكي" للتأثير على وسائل الإعلام والتلاعب بالرأي العام، إلى القرن الجديد، عندما استخدموا مسحوق الغسيل و"الخوذ البيضاء" لإطلاق العنان للحرب في العراق وسوريا، ثم اختلاق "كذبة القرن" لتشويه سمعة سياسة الصين في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.
ولفت تشاو ليجيا إلى أنّ الطائرات والسفن الحربية الأميركية تظهر باستمرار في جميع أنحاء العالم لاستعراض الأسلحة، متسائلاً: من الذي يقوض الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي في نهاية المطاف؟ وأجاب: "الحقيقة واضحة من الوهلة الأولى".
وشدد الدبلوماسي على أنه "يتعين على الولايات المتحدة الأميركية أن توقف على الفور هجمات الافتراء على الصين، حيث يتطلب الحفاظ على علاقة صحية ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية جهوداً مشتركة من الجانبين".
وقال الدبلوماسي الصيني: "نأمل أن تتحرك الولايات المتحدة نحو الصين، وتنفذ بشكل كامل التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وأن تعمل مع بكين لتمهيد الطريق الصحيح لتعايش الصين والولايات المتحدة الأمريكية كقوتين رئيسيتين".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق إنه ناقش في اجتماع ببوخارست مع زملائه في "الناتو" كيفية الاستجابة للتحديات من جانب الصين، معرباً عن قلق الولايات المتحدة بشأن "سياسات الصين القسرية، وانتشار المعلومات الكاذبة، والتنمية العسكرية السريعة وغير الشفافة".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت، في 12 تشرين الأول الماضي، استراتيجيتها للأمن القومي، حيث وصفت الوثيقة الصين بـ "أخطر تحد جيوسياسي" وروسيا بـ "التهديد الأمني العاجل"، فيما تزعم الوثيقة أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا للنظام الدولي "الحر والمنفتح"، و"تقوض بشكل غير مسؤول القوانين الأساسية للنظام العالمي الراهن"، وتطلق على الصين "المنافس الوحيد الذي يضمر نوايا تغيير النظام الدولي، وينمي الفرص الاقتصادية والدبلوماسية والاقتصادية من أجل ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مصرف لبنان" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
"مصرف لبنان" يصدر بياناً بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟
11:11 | 2022-12-01
01/12/2022 11:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بالمرض... وفاة الفنانة الشهيرة عن 79 عاماً وهذا ما أعلنته عائلتها (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابتها بالمرض... وفاة الفنانة الشهيرة عن 79 عاماً وهذا ما أعلنته عائلتها (صورة)
08:54 | 2022-12-01
01/12/2022 08:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
03:15 | 2022-12-02
02/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المنصوري... ماذا حصل بين قوى الأمن والأهالي (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المنصوري... ماذا حصل بين قوى الأمن والأهالي (فيديو)
11:02 | 2022-12-01
01/12/2022 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2022-12-02
بعدما أعلن عن "شروطٍ" للحديث مع بوتين.. كيف ردّ الكرملين على بايدن؟
07:46 | 2022-12-02
آثار خطيرة لإغلاقات "كورونا" على أدمغة الشباب... ماذا كشفت آخر الدراسات؟
07:30 | 2022-12-02
بلينكن: الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع روسيا
07:00 | 2022-12-02
هل ستتغيّر الأمور في أو كرانيا نحو الأسوأ بعد تحرير خيرسون؟
06:30 | 2022-12-02
فريق أممي: "داعش" ارتكب جرائم حرب ضد المجتمع المسيحي العراقي
06:28 | 2022-12-02
عمليات قتاليّة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.. هذا ما جرى (فيديو)
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 15:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact