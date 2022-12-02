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عربي-دولي

بلينكن: الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع روسيا

Lebanon 24
02-12-2022 | 07:30
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن يعتزم تفادي توسيع الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "أميركا لا تريد حربا مع روسيا".

وقال بلينكن في حوار مع قناة "France 2": "بايدن يرى ضرورة تجنب اتساع نطاق الصراع في أوكرانيا. على العكس، نريد إنهاءه وليس توسيعه. لا نريد حربا مع روسيا، ولا نريد حربا عالمية ثالثة على وجه الخصوص. هذا ليس ما نسعى إليه".
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ووفقا لبلينكن، فإن الولايات المتحدة تريد "أن يكون السلام في أوكرانيا ليس على الورق فحسب، بل على الأرض أيضا"، وأن يكون "طويل الأمد".

وأشار بلينكن إلى أن بلاده لا تزال على اتصال مع روسيا، وأن "هناك مواضيع مهمة نحتاج إلى التحدث عنها".

وقال: "على سبيل المثال، نواصل الاتصالات مع روسيا، لأننا نخشى أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو ما كان سيشكل كارثة. إن الولايات المتحدة لم تر بعد تحركا روسيا في هذا الاتجاه، لكن المخاوف لا تزال قائمة".

وأكد بلينكن أن بلاده لن تحدد شروط المفاوضات مع روسيا نيابة عن أوكرانيا، لكنها "ستدعم قرار الأوكرانيين"، وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور واشنطن حاليا، إن فرنسا والولايات المتحدة لن تضغطا على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذر أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي، من خطر تحول أي صراع بين الدول النووية، حتى لو بدأ باستخدام الأسلحة التقليدية، إلى حرب نووية.

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