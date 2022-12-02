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عربي-دولي

واشنطن تدرج قادة في طالبان باكستان على لائحة الإرهاب

Lebanon 24
02-12-2022 | 09:30
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أعلنت الولايات المتحدة إدراج قائد من طالبان الباكستانية وفرع القاعدة في شبه القارة الهندية إلى قائمتها الخاصة بـ"الإرهابيين العالميين"، مما يؤدي لفرض عقوبات على الجماعتين.

والجهاديون المستهدفون هم 4 قادة في القاعدة في شبه القارة الهندية، الفرع الإقليمي للتنظيم الجهادي، بما في ذلك "أمير" التنظيم أسامة محمود.
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كذلك، صنّفت الولايات المتحدة الرجل الثاني في طالبان باكستان مفتي حضرة ديروجي، المعروف أيضاً بقاري أمجد، التي تصاعدت حملته العنيفة المستمرّة منذ 15 عاماً، بعد أن سيطرت طالبان على أفغانستان المجاورة العام الماضي.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنّ ديروجي أشرف على عمليات في خيبر بختونخوا، إحدى المنطقتين الحدوديتين اللتين تحمّلتا العبء الأكبر في الهجمات العنيفة، بحسب "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان إنّ هذه الخطوة تندرج في إطار "جهودنا الحثيثة لضمان ألا يستخدم الإرهابيون أفغانستان منصّة للإرهاب الدولي".

وأضاف: "سنواصل استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالتزاماتنا للتأكد من أنّ الإرهابيين الدوليين ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب في أفغانستان".

وأدرجت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الجهاديين الأربعة على أنهم مصنّفون إرهابيون عالميون، ممّا يجعل القيام بمعاملات معهم جريمة إضافة إلى حظر أي أصول لديهم في البلاد.
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