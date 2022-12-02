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عربي-دولي

دعمٌ جديد من ألمانيا لأوكرانيا.. ماذا قدّمت لها؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 11:00
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أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أن برلين تستعد لتسليم 7 دبابات من طراز جيبارد لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تُستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي.
وذكرت مجلة "شبيغل"، التي كانت أول من أورد عدد الدبابات الإضافية والتي كان من المقرر في البداية تكهينها، أنها ستصل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023.
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وأضافت المجلة أن إرسال الدبابات السبع، التي تخضع حاليا لعملية إصلاح لدى شركة تصنيع الأسلحة "كراوس مافاي فيغمان" ومقرها ميونيخ، يهدف لمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها وبنيتها التحتية من القصف الروسي.
ولم تذكر الحكومة متى تعتزم تسليم الدبابات، التي قالت إنها جاءت من مخازن الشركات المصنعة.
وأوضحت "شبيغل" أن الحكومة تعتزم إرسال المزيد من الذخيرة لدبابات جيبارد مع الدبابات الإضافية.
وينطوي توريد هذه الذخيرة على إشكالية لأن سويسرا التي تمتلك مخزوناً من الذخيرة ترفض توريدها وتؤكد على وضعها المحايد. 
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