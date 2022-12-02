طفل يُقاطع أوباما أثناء إلقائه خطابه... ماذا قال له؟

في لحظات طريفة التقطتها الكاميرات، قاطع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أثناء إلقائه كلمة أمام حشد خلال تجمع انتخابي في مدينة أتلانتا الأميركية.



وكان أوباما يتحدث من أجل حشد الدعم للسناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك قبل جولة الإعادة عندما قاطعه الطفل الصغير قائلًا له: لدينا القوة.

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(سي ان ان)