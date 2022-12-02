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عربي-دولي

أوّل مكالمة بينهما منذ منتصف أيلول... ماذا أبلغ بوتين المستشار الألماني؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 09:45
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشار الألماني أولاف شولتز إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا "ضرورية ولا مفر منها"، منددا بالسياسات الغربية "المدمرة" الداعمة لكييف.
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وأفاد الكرملين في بيان صدر بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتز هي الأولى منذ منتصف أيلول: "تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية".

وانتقد الرئيس الروسي مرة جديدة الدعم الغربي المالي والعسكري لأوكرانيا.

 
(سكاي نيوز)
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