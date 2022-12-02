الصحة العالمية: الوصول إلى تيغراي ما زال صعبًا

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الطواقم الإنسانية لا تزال تواجه صعوبات في الوصول الى منطقة تيغراي الإثيوبية رغم اتفاق السلام الذي توصل اليه أطراف النزاع قبل شهر.



Advertisement وقال مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس المتحدر من تيغراي للصحافيين: "أولا، نرحب بالسلام. الاتفاق مهم وآمل أن يواصل كل الاطراف التزام السلام. ولكن ينبغي تطبيق الاتفاق برمته (...) هناك طبعا مساعدة غذائية وأدوية يتم توزيعها. ولكن نريد الوصول الى المنطقة من دون معوقات لأن الحاجات هائلة". وقال مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس المتحدر من تيغراي للصحافيين: "أولا، نرحب بالسلام. الاتفاق مهم وآمل أن يواصل كل الاطراف التزام السلام. ولكن ينبغي تطبيق الاتفاق برمته (...) هناك طبعا مساعدة غذائية وأدوية يتم توزيعها. ولكن نريد الوصول الى المنطقة من دون معوقات لأن الحاجات هائلة".