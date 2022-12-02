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عربي-دولي

الصحة العالمية: الوصول إلى تيغراي ما زال صعبًا

Lebanon 24
02-12-2022 | 11:30
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أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الطواقم الإنسانية لا تزال تواجه صعوبات في الوصول الى منطقة تيغراي الإثيوبية رغم اتفاق السلام الذي توصل اليه أطراف النزاع قبل شهر.
      
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وقال مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس المتحدر من تيغراي للصحافيين: "أولا، نرحب بالسلام. الاتفاق مهم وآمل أن يواصل كل الاطراف التزام السلام. ولكن ينبغي تطبيق الاتفاق برمته (...) هناك طبعا مساعدة غذائية وأدوية يتم توزيعها. ولكن نريد الوصول الى المنطقة من دون معوقات لأن الحاجات هائلة".
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