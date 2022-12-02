هل يرضى الكرملين بشروط بايدن؟

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أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن رفض روسيا شروط الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض حول التسوية في أوكرانيا، وأكد استمرار العملية العسكرية الروسية حتى تحقيق أهدافها.وقال بيسكوف متحدثا للصحفيين: "في الحقيقة ما قاله بايدن هو أن المفاوضات ممكنة فقط في حال مغادرة بوتين لأوكرانيا".وعلق بيسكوف على طلب الصحفيين توضيح أن "الكرملين ليس مستعدا لذلك" بالقول: "حسنا، بالطبع... العملية العسكرية الروسية مستمرة" حتى تحقيق أهدافها.