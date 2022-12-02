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عربي-دولي

هل يرضى الكرملين بشروط بايدن؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 12:00
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أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن رفض روسيا شروط الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض حول التسوية في أوكرانيا، وأكد استمرار العملية العسكرية الروسية حتى تحقيق أهدافها.


وقال بيسكوف متحدثا للصحفيين: "في الحقيقة ما قاله بايدن هو أن المفاوضات ممكنة فقط في حال مغادرة بوتين لأوكرانيا".
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وعلق بيسكوف على طلب الصحفيين توضيح أن "الكرملين ليس مستعدا لذلك" بالقول: "حسنا، بالطبع... العملية العسكرية الروسية مستمرة" حتى تحقيق أهدافها.
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