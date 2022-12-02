في الزمان والمكان المناسبين.. تركيا مستعدة لمواجهة كافة الظروف

Advertisement

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده مستعدة لمواجهة كافة الظروف، و"القوات التركية ستنفذ ما يقع على عاتقها كما فعلت حتى الآن في الزمان والمكان المناسبين".وفي تصريح صحفي خلال مشاركته في فعالية حزبية بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد، أضاف أكار أن "عملية الجيش التركي لا تشكل أي تهديد، وهدفنا الوحيد هو حماية حقوق بلادنا وشعبنا في إطار القواعد القائمة".ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار دعوته "روسيا والولايات المتحدة وبقية الحلفاء للوفاء بالتعهدات التي قدموها لتركيا".وفي تصريح صحفي خلال مشاركته في فعالية حزبية بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد، أضاف أكار أن "عملية الجيش التركي لا تشكل أي تهديد، وهدفنا الوحيد هو حماية حقوق بلادنا وشعبنا في إطار القواعد القائمة".ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار دعوته "روسيا والولايات المتحدة وبقية الحلفاء للوفاء بالتعهدات التي قدموها لتركيا".وأضاف أكار أن تركيا تتحرك وفق مفهوم "القضاء على الإرهاب في مصدره"، لافتا إلى استمرار سلسلة عمليات "المخلب" التركية شمالي العراق.