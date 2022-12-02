17
o
بيروت
17
o
طرابلس
-3
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كندا توسع رقعة العقوبات على إيران.. من شملت؟
Lebanon 24
02-12-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران نتيجة ما قالت إنه قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان للنساء والفتيات من حقوقهن، إلى جانب تهديد الأمن والسلم الدوليين.
Advertisement
وقالت وزارة الخارجية الكندية على موقعها الإلكتروني إن جولي فرضت العقوبات ضمن ما يعرف بالتدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.
وتابعت: "على الرغم من أن النظام الإيراني كثف جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أن الشعب الإيراني استمر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، وبحثا عن حياة أفضل لجميع الإيرانيين".
وأكدت الخارجية الكندية أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني في نطاقها وشدتها".
وتابعت: "لذلك، فرضنا عقوبات على 4 شخصيات و5 كيانات إيرانية إضافية لدورها في انتهاكات النظام الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، ولدورها في تهديد الأمن والسلم الدوليين".
وكشفت وزارة الخارجية الكندية أسماء 3 شخصيات إيرانية طالتها العقوبات وهي:
- مرتضى طلعي، ويحمل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان سابقا قائد سلطة إنفاذ القانون في طهران.
- علي مافاردياني، قاض بارز ومدع عام ومحقق، عمل في سجن إيفين، قبل أن يتم تعيينه مديرا لمكتب مدع عام في مكافحة المخدرات بطهران.
- حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في سلطات إنفاذ القانون بإيران.
وطالت العقوبات كيانات كان منها:
- شركة "سفيران" للطيران والشحن التي قالت إنها تنسق الرحلات الجوية بين إيران وروسيا.
- شركة بهارستان كيش التابعة لمؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، وتقول إنها وقعت اتفاقا مع قوات الباسيج والحرس الثوري لتطوير أدوات قتالية منها طائرة "شاهد" المسيرة.
- وكالة "جافا" للأنباء وهي وكالة تعمل تحت قوات الباسيج، وعوقبت لنشرها دعاية معادية للسامية وترويجها للنظام في إيران.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
03:15 | 2022-12-02
02/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
06:10 | 2022-12-02
02/12/2022 06:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
Lebanon 24
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
14:00 | 2022-12-02
02/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
02:30 | 2022-12-02
02/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!
Lebanon 24
مساء اليوم.. هذا ما حصل داخل مطار بيروت!
12:13 | 2022-12-02
02/12/2022 12:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2022-12-02
مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة تنتهي بلا اتفاق
18:00 | 2022-12-02
رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ليست قوية بدون الولايات المتحدة
17:25 | 2022-12-02
بوتين يرفض شروط بايدن للمحادثات حول أوكرانيا
17:11 | 2022-12-02
أميركا تصنف الصين وإيران وروسيا دولاً مُثيرة للقلق
16:59 | 2022-12-02
إسرائيل تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مصفّحة
16:30 | 2022-12-02
واشنطن تصنف إيران وروسيا من الدول الـ"مثيرة للقلق" في الحريات الدينية
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
03/12/2022 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
03/12/2022 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
03/12/2022 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact