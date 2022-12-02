قرار للفوضية الأوروبية بشأن حظر الرحلات الداخلية في فرنسا

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صادقت المفوضية الأوروبية، مع تعديلات بسيطة، على حظر الرحلات الداخلية الفرنسية التي يمكن استبدالها برحلة في القطار لأقلّ من ساعتين ونصف ساعة، ما يُعدّ تطبيقا رمزيا لقانون المناخ العائد للعام 2021.وسيتعين إعادة النظر في هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات وسينطبق أيضًا نظريًا على رحلات ترانزيت، حسبما جاء اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.لكن في الواقع، يُفترض أن ينص المرسوم المستقبلي الذي ستصدره فرنسا لتطبيق هذا الجزء من القانون على أن "الربط بالمطارات الوطنية سيكون دائمًا ممكنًا حتى يتم تطوير ما يكفي من السكك الحديد التي تتجه إلى المطارات"، حسبما قالت المديرية العامة للطيران المدني.ولفتت المديرية العامة إلى أن "الإجراء الذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية سيحظر الرحلات الجوية الداخلية حين يمكن استبدالها برحلات مباشرة بالقطار، في أقلّ من ساعتين ونصف ساعة، (...) مع تواتر كافٍ وجداول زمنية مُرضية".وفي كانون الأول 2021، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تجري "تحليلًا معمقًا" لهذا المشروع الذي يعارضه اتحاد المطارات الفرنسية بالتضامن مع الفرع الأوروبي للمجلس الدولي للمطارات.وجرت مناقشات بين المفوضية والحكومة الفرنسية للتأكد من أن المشروع يتوافق مع التشريعات الأوروبية.