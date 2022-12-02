Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تدرج شركة "فاغنر" العسكرية الروسية على قائمة "منتهكي الحريات الدينية"

Lebanon 24
02-12-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1016455-638056152700135045.jpg
Doc-P-1016455-638056152700135045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدرجت الخارجية الأميركية شركة "فاغنر" العسكرية الروسية على قائمتها للجهات التي "تنتهك الحريات الدينية"، ما يمهد الطريق لفرض عقوبات عليها.

واتهمت الخارجية الأمريكية شركة "فاغنر" في بيان لها يوم الجمعة، بـ"التورط في الانتهاكات" بجمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد مواجهات بين المسيحيين والمسلمين منذ سنوات.
Advertisement

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في البيان، أن انتهاك الحريات الدينية "تتسبب بالانقسام وتقويض الأمن الاقتصادي وتهديد الاستقرار السياسي والسلام"، وأن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة اليدين في وجه هذه الانتهاكات".

وأضافت الخارجية الأميركية إلى هذه القائمة كوبا ونيكاراغوا، اللتان سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات عليهما، وصنفتهما بين "الدول المثيرة للقلق الخاص".

وبقيت القائمة الأميركية السوداء "للحريات الدينية" دون تغيير تجاه الدول التي تم تصنيفها سابقا "مثيرة للقلق الخاص"، وهي الصين وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان.

وأضافت الولايات المتحدة كذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وفيتنام على "قائمة المراقبة" في ما يخص الحريات الدينية، إلى جانب الجزائر وجزر القمر اللتين تم إدراجهما على هذه القائمة منذ 2021.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-12-02
18:00 | 2022-12-02
17:25 | 2022-12-02
17:11 | 2022-12-02
16:59 | 2022-12-02
16:30 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website